İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
BUDO'nun ipta lseferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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