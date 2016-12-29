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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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İptal edilen seferler şöyle:
 
 
İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:
 
 
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
 
 
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
 
 
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
 
 
BUDO'nun ipta lseferleri: 
 
 
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
 
 
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
 
 
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 
 
 
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
 
 
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
 
 
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
 
 
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 
 
 
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
 
 
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
 
 
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
 

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