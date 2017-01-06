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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  • İSTANBUL (AA)
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İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.10 Bostancı-Kartal/Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattında işletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da başlaması gereken seferi de yapılamadı.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle: Saat Sefer 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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