İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hava muhalefeti nedeniyle saat 07.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 07.45'te Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

Bugün ayrıca saat 08.30'da Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, saat 08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve saat 09.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.45, seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 07.00 ve 08.00'deki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.