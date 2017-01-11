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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

  • İstanbul,(DHA)
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İDO'nun iptal seferleri şöyle:
 
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
 
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
 
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
 
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
 
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
BUDO'nun iptal seferleri:
 
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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