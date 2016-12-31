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İDO ve BUDO'da 31 Aralık Cumartesi çok sayıda sefererle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

  • DHA
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İptal edilen dış hat seferleri şöyle:
 
 
İstanbul Deniz Otobüsleri:
 
 
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
 
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
 
 
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
 
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
 
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
 
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
 
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
 
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
 
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
 
 
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
 
Bursa Deniz Otobüsleri:
 
 
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
 
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
 
 
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
 
 
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
 
 
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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