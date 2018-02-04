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İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00 Pendik/Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yalova/Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlutk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü, 11.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 12.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 12:30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü ve 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.

Ayrıca, 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 13.30 Bursa-Armutlutk-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlutk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü, 14.55 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 16.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü, 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferi de iptal edildi.

Bu arada, Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da 12.00 Eminönü-Kadıköy-Adalar, 12.55 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Eminönü seferlerinin lodos nedeniyle yapılamadığı belirtildi.

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