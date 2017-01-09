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İDO, yarın saat 12.00'a kadar dış hat seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a kadar tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferlerini iptal etti.

  • İHA
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İDO'dan yapılan yazılı açıklamada; "Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13:00 - 10 Ocak Salı 12:00 arasındaki tüm  dış hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İç hat deniz otobüsü ve araba vapuru seferlerimiz şuan için  devam etmekte olup, anlık değişen hava durumuna göre güncel sefer durumunu ido.com.tr web sitesi, ido mobil uygulaması veya Çağrı Merkezimiz üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.

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