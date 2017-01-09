İDO, yarın saat 12.00'a kadar dış hat seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a kadar tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferlerini iptal etti.
- İHA
İDO'dan yapılan yazılı açıklamada; "Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13:00 - 10 Ocak Salı 12:00 arasındaki tüm dış hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İç hat deniz otobüsü ve araba vapuru seferlerimiz şuan için devam etmekte olup, anlık değişen hava durumuna göre güncel sefer durumunu ido.com.tr web sitesi, ido mobil uygulaması veya Çağrı Merkezimiz üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.
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