İDO'da bazı seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.İptal edilen diğer seferler ise şöyle: "08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."
İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.
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