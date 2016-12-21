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İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İDO'dan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamadı.

Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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