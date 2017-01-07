Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 21.00 Yalova-Pendik, 21.00 Pendik-Yalova, 21.45 Yalova-Yenikapı, 21.45 Yenikapı-Yalova, 22.00 Pendik-Yalova ile 22.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri ile 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu arada İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferlerinin ise sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği bildirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Avucunu yalarlar, gidecekleri yer belli'

'Avucunu yalarlar, gidecekleri yer belli'

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

Yeniden açılan gazeteler

Yeniden açılan gazeteler

İstanbul'u buz tuttu

İstanbul'u buz tuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA