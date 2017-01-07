İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 21.00 Yalova-Pendik, 21.00 Pendik-Yalova, 21.45 Yalova-Yenikapı, 21.45 Yenikapı-Yalova, 22.00 Pendik-Yalova ile 22.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri ile 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu arada İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferlerinin ise sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği bildirildi.