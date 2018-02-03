İDO'dan sefer iptalleri

<p> İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.</p> <p> İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Şubat Cumartesi günü saat 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü servisleri yapılmayacak.</p>
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