İDO'dan yeni sefer iptalleri

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa dış hat deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu arada, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy ile 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamadı.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.

İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiği duyurmuştu.