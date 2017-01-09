İDO'dan yeni sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı dış hat seferlerini daha iptal etti.
- AA
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa dış hat deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bu arada, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy ile 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamadı.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.
İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiği duyurmuştu.
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