İDO'nun tüm iç hat seferleri normal seyrinde yapılıyor
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan tüm iç hat seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.
- AA
İDO'nun yazılı açıklamasına göre, Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü ile araba vapuru seferleri Harem-Sirkeci, Eskihisar-Topçular hattındaki tüm seferler sorunsuz ve normal seyrinde yapılmaya başlandı.
İDO'nun tüm dış ve iç hat ile araba vapuru seferleri, yarın normal seyrinde devam edecek.
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