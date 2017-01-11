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İDO'nun tüm iç hat seferleri normal seyrinde yapılıyor

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan tüm iç hat seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

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İDO'nun yazılı açıklamasına göre, Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü ile araba vapuru seferleri Harem-Sirkeci, Eskihisar-Topçular hattındaki tüm seferler sorunsuz ve normal seyrinde yapılmaya başlandı.

İDO'nun tüm dış ve iç hat ile araba vapuru seferleri, yarın normal seyrinde devam edecek.

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