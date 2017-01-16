İETT otobüsünün ünlü spikere çarpma anı kamerada

Milyonları ilgilendiren prim müjdesi!

Genel Sağlık Sigortası primi ödeyen 4.2 milyon kişiye iyi haber var. 71, 213 ve 426 lira şeklindeki 3 ayrı tutar yerine, tek prim dönemine geçilecek. Primin herkes için 50 liraya inmesi planlanıyor.