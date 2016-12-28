İfadesinde terörist başını övünce tutuklandı
Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde, terör örgütü PKK propogandası yaptığı iddiasıyla savcıya ifade veren Güngör Dursun, terörist başını öven sözler söyleyince tutuklandı.
- DHA
Geyve'de yaşayan Güngör Dursun, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün öğleden sonra ifade vermek üzere Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na geldi. Güngör Dursun, cumhuriyet savcısına ifade verirken terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendilerinin önderi olduğunu ve terör örgütünü temsil ettiğini söyledi. Savcılık, durumu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Polis, Güngör Dursun'u alarak Adapazarı'na getirdi. 'Terör örgütü mensubu olmak, propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Dursun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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