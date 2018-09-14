İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle görüştü

İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA’nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, işçilerle bir araya gelerek işçilerin gündelik hayatlarına ilişkin bazı talep ve sorunlarını dinledi. Yaşanan sorunların çözümü için çalışmaların başlatıldığını belirten Samsunlu, gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağını belirtti.



İGA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA’nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle bir araya gelerek gündelik hayatlarına ilişkin bazı talep ve sorunlarını dinlemiştir. Samsunlu, yapılan görüşme sonucunda yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmaların başlatılmış olduğunu ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınacağını belirtmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla,



İGA Havalimanı İşletmesi