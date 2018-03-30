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Iğdır trafik kazası son dakika Iğdır’da feci kaza: 15 ölü

Iğdır son dakika kaza gelişmesi yürekleri dağladı. Iğdır son dakika trafik kazası meydana geldi. Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü. Katliam gibi kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev almasıyla ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Iğdır

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Iğdır son dakika kaza gelişmesi yürekleri dağladı. Iğdır son dakika trafik kazası meydana geldi. Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü. Katliam gibi kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev almasıyla ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Iğdır kaza haberlerinin detayları gelmeye başladıkça haberimizden öğrenebilirsiniz.

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