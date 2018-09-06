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Iğdır'da aranan terör hükümlüsü yakalandı

Iğdır'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü Ö.M. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyeliği"nden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M, Iğdır Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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