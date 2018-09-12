Iğdır'da bir iş yerine düzenlenen baskında 12 yabancı uyruklu kadın ile 5 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Melekli beldesindeki bir iş yerinde fuhuş yapıldığı şüphesi üzerine 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yapılan takip sonucu jandarma ekiplerince iş yerine düzenlenen baskında 12 yabancı uyruklu kadın ile "Fuhşa yer temin etme, aracılık etme" suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, S.K. ve R.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan F.B. ile A.İ. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada sağlık kontrolü için Iğdır Devlet Hastanesine gönderilen yabancı uyruklu kadınlardan 5'inde Hepatit B ve Hepatit C virüsüne rastlandı.