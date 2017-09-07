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Iğdır’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Iğdır’da şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.

  • İHA
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Bağlar Mahallesi’nde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı, yolu trafiğe kapatırken binanın önünde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra bütün elektrik tellerini kopardı. Kopan elektrik telleri bina önünde bulunan araçların üzerine düştü. Bu durumu gören vatandaşlar ilgili kurumlara haber verdi. Haber verilmesine rağmen olay yerine gelmeyen ekiplere sinirlenen araç sahibi öfkelenerek araç üzerine düşen elektrik tellerini kendi imkanları ile kaldırmaya çalıştı. Çatının düştüğü esnada kimsenin yolda olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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