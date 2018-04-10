Iğdır'da sosyal medya üzerinden keklik satışına para cezası

Doğaseverler tarafından, sosyal medya üzerinden kınalı keklik satıldığına ilişkin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine, kekliği satmaya çalışan kişinin sosyal medya hesabı incelendi.

Ekipler, kekliği satmaya çalışan kişinin ilanında bulunan telefon numarası arayarak, kekliği almak istediklerini belirtti.

Jandarma ekipleriyle belirlenen adrese giden Doğa Koruma görevlileriyle buluşan kişi, yanında dört keklik bulunduğunu ancak keklikleri satmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Doğa Koruma ekipleri yaptıkları aramada buldukları 4 kekliğe el koyarak, onları satmaya çalışan kişiye 307 lira idari ve 2 bin 60 lirası tazminat olmak üzere, toplamda 2 bin 367 lira para cezası kesti.

Ele geçirilen keklikler doğaya salınırken, kekliklerin tanesinin 200 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.