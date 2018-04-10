Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Iğdır'da sosyal medya üzerinden keklik satışına para cezası

Iğdır'da sosyal medya üzerinden keklik satmaya çalışan bir kişiye 2 bin 367 lira ceza verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğaseverler tarafından, sosyal medya üzerinden kınalı keklik satıldığına ilişkin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine, kekliği satmaya çalışan kişinin sosyal medya hesabı incelendi.

Ekipler, kekliği satmaya çalışan kişinin ilanında bulunan telefon numarası arayarak, kekliği almak istediklerini belirtti.

Jandarma ekipleriyle belirlenen adrese giden Doğa Koruma görevlileriyle buluşan kişi, yanında dört keklik bulunduğunu ancak keklikleri satmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Doğa Koruma ekipleri yaptıkları aramada buldukları 4 kekliğe el koyarak, onları satmaya çalışan kişiye 307 lira idari ve 2 bin 60 lirası tazminat olmak üzere, toplamda 2 bin 367 lira para cezası kesti.

Ele geçirilen keklikler doğaya salınırken, kekliklerin tanesinin 200 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Meclis´i panayır alanına çevirenlere net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Meclis´i panayır alanına çevirenlere net mesaj

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

ATV acımadan o diziyi de kaldırıyor

ATV acımadan o diziyi de kaldırıyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA