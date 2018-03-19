Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon
Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.
- AA
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözatına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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