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Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözatına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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