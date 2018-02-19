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Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 697 gram esrar, bir tabanca, av tüfeği ve bir miktar fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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