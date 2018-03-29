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Iğdır'daki gümrük operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'nda, kaçakçılık, evrakta sahtecilik ve hayali ihracat yapıp rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 zanlıdan 21'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'nin Nahçıvan'a açılan sınır kapısı olan Dilucu Sınır Kapısı'nda, kaçakçılık, evrakta sahtecilik ve hayali ihracat yapıp rüşvet aldıkları gerekçesiyle kentte 13 Mart Salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 46 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında iş adamları, gümrük muhafaza memurları ile şoförlerin de olduğu zanlılar sağlık kontrolünün ardından Iğdır Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 21'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri ise salıverildi.

 

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