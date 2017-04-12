Iğdır’daki PKK operasyonunda 14 gözaltı

<p> Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Iğdır merkez ve köylerde düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında 14 muhtar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 muhtarın Iğdır Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.