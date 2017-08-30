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Iğdırlı 11 dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zirvede kutladılar

Iğdırlı 11 dağcı, '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü' dolayısıyla Pamuk Dağı zirvesine tırmandı.

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Iğdırlı 11 dağcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla Pamuk Dağı zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciğince 2 bin 637 rakımlı Pamuk Dağı'na düzenlenen tırmanış için Iğdırlı 11 dağcı, saat 05.00 sularında Iğdır'dan yola çıktı.

Bir süre sonra Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Pamuk Dağı'nın eteklerine gelerek tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 6 saatte zirveye ulaştı.

Dağcılar, zirvede Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü kutladı ve şehitleri andı.

Zirvede Türk bayrağı açıp dönüşe geçen dağcılar, yaklaşık 5 saat sonra dağın eteğine ulaştı.

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