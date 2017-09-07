AYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar jet motorlu İHA'ların müjdesini verdi

İHA üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "4.5 ton kalkış ağırlığına sahip, Bayraktar'ın 5-6 kat büyüğü, daha hızlısı, daha çok yükseğe çıkabilen modeli üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye milli silah ve savunma sistemlerinde hedef büyüttü. Jet motorlu insansız hava araçları geliyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki en önemli adımlardan biri de milli savunma sistemleri...

TÜRKİYE SAVUNMADA HEDEF BÜYÜTTÜ

Milli savunma sistemleri içinde etkin bir rolü olan İHA'lar özellikle terörle mücadelede etkin kullanılıyor. 10-15 kadar hava aracı terör bölgelerinde görev yapıyor. Şimdi bu sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar hızlandı.

TÜRKİYE SAVUNMADA HEDEF BÜYÜTTÜ

Milli savunma sistemleri içinde etkin bir rolü olan İHA'lar özellikle terörle mücadelede etkin kullanılıyor.

10-15 kadar hava aracı terör bölgelerinde görev yapıyor. Şimdi bu sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar hızlandı.

BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarında müjdeyi verdi.

İHA'dan daha büyüğü ve gelişmişi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Selçuk Bayraktar"4.5 ton kalkış ağırlığına sahip, Bayraktar'ın 5-6 kat büyüğü, daha hızlısı, daha çok yükseğe çıkabilen modeli üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 30 adet Bayraktar İHA, faaliyete devam ediyor. 16 insansız silahlı Bayraktar ise teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde bu rakamların artırılması planlanıyor.