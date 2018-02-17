Zeytin Dalı harekatı kapsamında İHA'lar belirledi ATAK'lar yerle bir etti Zeytin Dalı harekatı kapsamında İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, Atak helikopterleri tarafından vurulmaya devam ediyor.