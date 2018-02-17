Zeytin Dalı harekatı kapsamında İHA'lar belirledi ATAK'lar yerle bir etti
Zeytin Dalı harekatı kapsamında İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, Atak helikopterleri tarafından vurulmaya devam ediyor.
- İHA
Hatay Kırıkhan’da bulunan Kale Tepe Köyü üzerinde İHA'lar akşam saatlerinde keşif yapmaya başladı.
Hedeflerin belirlenmesi üzerine Atak helikopterleri harekete geçti. PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alındı.
Roket ve uçaksavar mermileriyle ateş altına alınan hedefler imha edildi.
Atak Helikopterlerinin açtığı ateş, Suriye sınırında bulunan Hatay’ın köylerinden de görüldü.
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