Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İhbara giden polis ekipleri 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Niğde’de silah sesi ihbarını değerlendiren asayiş ekipleri, silah atan 4 kişiyi suçüstü yakalarken usulsüz üretim olduğu belirtilen çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Niğde Çevre yolu Barayolu 1 sokakta silah atıldığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden ekipler 4 kişiyi silahla ateş açarken yakaladı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde bulunan 2 otomobilde arama yaptı. Otomobillerin iç kısımlarına, ön kaputlarına ve bagajlarına saklanmış 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
 
Şahısların tabancayı satın almak için deneme yaptığı belirlenirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tabancaların yaklaşık 1000 dolara satıldığı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

Kimsenin bilmediği şaşırtan gerçekler

Kimsenin bilmediği şaşırtan gerçekler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA