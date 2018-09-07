İhbara giden polis ekipleri 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Niğde Çevre yolu Barayolu 1 sokakta silah atıldığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden ekipler 4 kişiyi silahla ateş açarken yakaladı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde bulunan 2 otomobilde arama yaptı. Otomobillerin iç kısımlarına, ön kaputlarına ve bagajlarına saklanmış 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şahısların tabancayı satın almak için deneme yaptığı belirlenirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tabancaların yaklaşık 1000 dolara satıldığı bildirildi.