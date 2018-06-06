İHH Adıyaman'da yetimlere bayramlık dağıttı

Ramazan Bayramına sayılı günler kala İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 400 yetim çocuğa bayramlık kıyafetler verildi. Bayramlıklarını bayram öncesi İHH görevlilerinin ellerinden alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken İHH görevlileri çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Yapılan bayramlık kıyafetlerle alakalı olarak açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, “Ramazan bayramı öncesi yetim çocuklara bayramlık elbise dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şuan 400 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıyoruz. Yetim ailelerimize de aynı zamanda gıda, ayakkabı yardımlarının yanı sıra iftar programları da düzenliyoruz” diye konuştu.