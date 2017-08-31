İHH Arakanlılar’a yardıma devam ediyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına sığındı. İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sürdürüyor. Son olarak yıllardır zorlu hayat şartları ile ve çatışmalarla mücadele eden Arakan halkına acil gıda malzemesi ulaştırıldı. Yardımlardan Bangladeş’e sığınan Arakanlı aileler istifade etti.

Bölgede ölümler ve çatışmalar artıyor

Myanmar’da son 10 gündür çok sert askeri müdahale ve saldırılar sonucu bin 500’den fazla kişi öldürüldü ve on binlerce kişi yaşadıkları bölgeleri ve evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede meydana gelen saldırılarda 10 polisin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cuma gününden beri Myanmar askerleri tarafından başlatılan operasyonlarda yaklaşık bin 500’den fazla Rohingya Müslümanı öldürüldü. Ölenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Yaralı sayısı 2 bin 500’ü geçmiş durumda.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug ise yaptığı açıklamada Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini söyledi.

Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellese de son günlerde 30 binden fazla kişi Arakan’dan yasadışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı. Yaklaşık 70-80 bin Rohingya Bangladeş’e giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede sığınmış halde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Yaralı 300’den fazla kişinin sınırı geçerek Bangladeş’e ulaştığı ve tedavi altında olduğu belirtiliyor. Diğer yararılar sınır hattında yardım beklemeye devam ediyor. İnsanlar Bangladeş’e kaçarken nehirlerde hayatlarını kaybediyorlar. Ölmüş kadın ve çocuk bedenleri nehir kıyılarından toplanıyor.

Köyler yakılıyor

Buthidaung, Maungdaw ve özellikle Rathedaung bölgelerinde Müslümanlara ait 60 köyden insanlar can güvenliği için köyleri terk edip dağlık bölgelerde sığınmış durumda. Terk edilen köyler radikal Budistler ve ordu mensupları tarafından yakılıyor. Bin 800’den fazla ev, cami, Kuran kursu - medrese, okul ve işyeri yakılmış durumda.

Maundaw, Buthidaung ve Rathedaung’da Myanmarlı askerler tarafından Müslümanlara kaşı operasyonlar halen devam etmekte. Myanmar ordusu geçen Ekim ayında da bölgede büyük bir operasyon başlatmış, onbinlerce Arakanlı Müslüman kaçarak Bangladeş'e sığınmaya çalışmıştı. Arakan'da 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.

İHH yardımlarını sürdürüyor

Halihazırda Rohingya Müslümanlarına yardımlarını aralıksız sürdüren ve kurban çalışmaları için bölgede bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, katliamdan kaçanlara ilk günlerde acil gıda paketi yardımı ulaştırdı. Ayrıca her aileye 15 dolarlık bir nakdi yardımda bulundu. Gıda yardımlarının yanı sıra İHH her gün düzenli olarak Bangladeş sınırına ulaşan Arakanlı Müslümanlara yardımlarını sürdürüyor. İHH ilk günden itibaren bin 300 aileye gıda yardımı, 200 aileye branda/tente, 200 aileye mutfak ve yaşam malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca gece boyu sınıra ulaşan insanlara anlık olarak hazır gıda dağıtımı yapılıyor. İHH ekipleri bunun yanı sıra bölgede sıcak yemek çıkarma hazırlıklarına da başladı.

Dağıtılan gıda paket içeriği

-20 kilo pirinç

-2 kilo mercimek

-2 kilo un

-2 kilo tuz

-2 litre sıvı yağ

Acil İhtiyaç listesi

-Gıda malzemeleri

-İlaç ve Tıbbı malzeme

-Branda

-Çocuk maması

-Elbise

-Hijyen ve yaşam malzemeleri

İHH, bölgede Arakanlı Müslümanlara yardımlarını düzenli olarak sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde İHH ekipleri kurban çalışmaları ve acil yardım çalışmaları kapsamında bölgede yardımlarını artıracak.

Arakan’da yaşanan olaylar

Modern dönemde Rohingyaların kaderi de bütün Hint alt kıtasının kaderini değiştiren 1947/1948 tarihleri ile başladı. İngiliz sömürgesinin bölgeyi birçok problemle baş başa bırakarak terk etmesi sonrasında, Arakan, bağımsızlığını o yıllarda ilan eden Burma Birliği’nin bir eyaleti olarak bu yapıya dâhil oldu. O tarihten itibaren bölgede Rohingyaların etnik kimlikleri ve Müslüman olmaları bölgede radikaller tarafından baskı ve şiddet görmelerine neden oldu.

Hiçbir topluluğun ve milletin tahammül edemeyeceği koşullarda yaşayıp, akla gelebilecek her türlü insanlık dışı muamelelerle yaşama hakkına engel olunan bu halk, uluslararası örgütler tarafından şiddete en çok maruz kalan azınlık olarak ilan edildi. Fakat ne uluslararası kamuoyu ne de Myanmar, bu insanların acılarına çözüm bulmak niyetinde değil.

Bölgede özellikle 1990 yılarında başlayan, 2007 ve 2012 yıllarında radikal Budistlerin baskısıyla Arakan Müslümanları’nın durumu dünyada duyulmaya başlandı. Dünya kamuoyunun bölgede iyileştirmelere dair olumlu bir bekleyişine sebep olan Myanmar’ın 2012’de göreve gelen lideri Aung San Suu Kyi’nin de farklı bir siyaset izlemeyeceğinin anlaşılmasıyla Rohingyalar daha da çaresiz bir sürecin içine itildi.

Arakan Müslümanları ya da bölgede Rohingyalar olarak bilinen halk son dönemlerde yine acı olaylarla gündeme geldi. 9 Ekim 2016’da Rohingyaların yoğun olarak yaşadığı Myanmar’ın Rakhine bölgesinde farklı güvenlik merkezlerine yönelik saldırılarda 9 güvenlik memuru öldü. Bu saldırıları kimin düzenlediği halen netleşmemişken ülkede Müslümanların yaşadığı bölgelere yönelik ağır operasyonlar başladı. Bu operasyonlarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu olaylar belli aralıklarla bölgede yaşanmaya devam ediyor ve ordunun yaptığı ağır operasyonlarda çok sayıda kişi yaşamlarını yitiriyor ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor.