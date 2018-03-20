İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrinli ailelere ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin merkezi ve civar köylerindeki ailelere günlük ekmek gönderiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkez'de kurulan fırınla Afrinli ailelerin sofralarına her gün 30 bin ekmek ulaştırılıyor.

Vakfın medya sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin merkez ve civar köylerdeki ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Tosun, ''Gıda ve çeşitli kalemlerde yardımlarımız sürüyor. Reyhanlı'daki fırınla günlük 30 bin ekmek ailelerin hanelerine elden teslim ediliyor.'' dedi.

Tosun, Afrin ve Cinderes bölgesinde iki fırın açmayı planladıklarını da kaydetti.