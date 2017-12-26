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İHH Somali'de kuraklıktan etkilenen 9 bin kişiye gıda yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de kuraklık nedeniyle başkent Mogadişu'ya göç eden 9 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

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Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ilk aylarında Somali'de baş gösteren kuraklık krizi etkisini sürdürüyor.
 
Kuraklıktan kaçmak için çevre bölgelere göç eden insanlar geri dönme fırsatı bulamazken yerlerinden olan mülteciler ise açlık ve sefaletle karşı karşıya durumda. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ise krizin ilk başından beri Somali’ye olan yardımları devam ediyor.
 
İnsani yardım projeleri kapsamında İHH, son olarak başkent Mogadişu çevresine göç eden bin 750 aileye gıda yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle satın alınan yardımlardan toplamda 9 bin Somalili istifade etti.
 
"Uluslararası yardımlar da yetersiz kalıyor"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, uluslararası kuruluşların yetersiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
 
"2017 yılının başından bu yana etkisini gösteren kuraklık felaketi, aralık ayına gelindiğinde bir mülteci krizine dönüştü. 1 milyondan fazla insanın iç göç yaşadığı, onlarca insanın hayatını kaybettiği, binlerce hayvanın telef olarak on binlerce hektar tarım arazisinin yok olduğu bu kuraklık krizinden sonra uluslararası yardımlar da yetersiz kalıyor. Bu yardımların az olmasından dolayı insanlar çok zor günler geçiriyorlar."
 
Vakıf, bölgede açtığı derin su kuyuları ile kuraklıkla mücadeleye devam ediyor. Günlük 20 bin insana içme suyu sağlayacak şekilde hazırlanan derin su kuyuları sayesinde bölgede yapılan hayvancılıkta da ciddi anlamda ilerleme kaydedildi.
 
Ayrıca bölgede İHH tarafından açılan Somali'nin en büyük tarım okulu ve ziraat üniversitesi ile bir sonraki kuraklığı önlemek için tarım ve zirai çalışmalar devam ediyor.​ (AA)

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