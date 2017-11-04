İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Yemelek: Suriye savaşı, dünya devletlerinin bir araya gelip kozlarını paylaştığı bir arena

Yemelek, Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Suriye Krizinin Dünü, Bugünü ve İnsani Yardım Çalışmaları Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki zulmün devam ettiğini söyledi.

Suriye'de baba Esed döneminde de çok sayıda katliam yapıldığını anımsatan Yemelek, şu anda da ülke genelinde katliam yaşandığını ifade etti.

Yemelek, savaşın başladığı ilk günden itibaren çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yıllarca Suriye halkı baskıyla yönetilmeye çalışıldı. Gelinen noktada 600 binden fazla şehit, bir milyonun üzerinde yetim, 500 binden fazla insan kayıp, yarım milyondan fazla insan hapishanelerde ve binlerce dul kadın var. Sınırdan Suriye tarafına girdiğinizde 700 binden fazla mültecinin konakladığını görüyorsunuz. Gelişigüzel kurulmuş çadırlarda kalıyor bu insanlar. Siz buradan bir şey gönderirseniz oradaki insanlar bunu kullanıyor, göndermezseniz oradaki insanlar yemeden, içmeden bekliyor.

Çadır kentlerde çok dramatik olaylar yaşanıyor. Oradaki insanların aklınıza gelebilecek her şeye ihtiyacı var. Şu anda kışa girdik ve o insanlar buz gibi çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor."

Suriye savaşında dünya devlerinin parmağı olduğunu belirten Yemelek, "Suriye savaşı, dünya devletlerinin bir araya gelip kozlarını paylaştığı bir arena. Bu arenanın içinde mazlum Müslümanları öldürüp zulmediyorlar. Öyle şeylere şahit olduk ki Rabbim, kimseyi böyle şeylerle imtihan etmesin. Burada yaşanan zulme bugün alıştık ya da alıştırıldık. O yüzden Suriye cihadı, devrimi yetim kalmış bir devrim. Bu yetimin bir hamiye, babaya, anneye, ağabeye ve ablaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Yemelek'e hediye takdim etti.