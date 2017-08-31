İHH Suriye'de kurbanlık alımını tamamladı

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Suriye’deki savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için alımların tamamladığını belirtti.

Özdemir yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracaklarını ifade ederek, "Suriye'nin İdlip, Halep, Hama, Lazkiye, Humus, Şam kırsalları ve kuşatma altında bulunan Doğu Guta gibi bölgelerinde kurban kesim merkezleri oluşturduk. Suriyeli savaş mağdurları için kurbanlık alımlarımızı tamamladık." dedi.

Suriye'de saldırı altındaki halkın gıda sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Özdemir, "Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce insanın evine et girecek. Bölgede yardımların ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. Bayramda ve sonrasında da Suriye’ye çeşitli yardımların gönderilmesine devam edilecek." diye konuştu.

Özdemir, kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.