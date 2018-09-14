İHH Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yemelek: İdlib'de yaşayan Suriyelilerin gözü kulağı Türkiye'de

Konya'da faaliyet yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), Konya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, İdlib konusunu ele aldı.

İHH Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Suriye Koordinatörü Erhan Yemelek, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaşın ümmetin gündeminden düştüğünü, birkaç kişinin öldüğü saldırıları artık kimsenin önemsemediğini, 50 veya 100 kişinin öldüğü saldırıların gündeme geldiğini belirtti.

"İdlib, Türkiye'nin son kalesidir"

İdlib'de 3 milyondan fazla insanın yaşadığına dikkati çeken Yemelek, "İdlib, Suriye halkı için ne kadar önemliyse, Türkiye için de o kadar önemlidir. İdlib, Türkiye'nin son kalesidir. Biz bugün İdlib'i kaybedersek yarın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerini de elimizde tutamayız. İdlib düşerse, diğer bölgeler de düşecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya, İran ve Esed Rejimi tarafından, İdlib'e yönelik geniş çaplı bir saldırının olması durumunda, yüzbinlerce Suriyelinin Türkiye sınırına akın edeceğini vurgulayan Yemelek, şu anda yarım milyondan fazla Suriyeli mültecinin yaşadığı sınırda, tarihi bir insanlık krizinin yaşanabileceğini söyledi.

Suriye'nin, dünya devletlerinin kozlarını paylaştığı bir arenaya dönüştüğünü vurgulayan Yemelek, "İdlib'de yaşayan Suriyelilerin gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye'nin, İdlib konusunda ne yapacağına bakıyorlar. Bundan yüzyıl sonra tarih kitapları, Suriye halkının destansı direnişini yazacak. Bunun yanında Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin nerede durduklarını da yazacak." diye konuştu.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal da çok geç kalmadan tüm STK'lerin bir araya gelerek İdlib için hazırlık yapması ve acil ihtiyaçların belirlenmesi gerektiğini bildirdi.