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İHH'dan 20 bin yetime kışlık yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, hayırseverlerin destekleriyle Türkiye ve iç savaşın devam ettiği Suriye'de yaşayan 20 bin yetime, kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.

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İHH Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasının ardından, Türkiye ve Suriye'de yaşayan yetim çocuklara kışlık kıyafet yardımı için çalışmaya başladıklarını söyledi.
 
Toplamda 20 bin yetim çocuğa kışlık kıyafet desteği verdiklerini bildiren Başer, ''Dağıtımlarımız Türkiye'nin 15 ilinde ve iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Türkiye'de 6 bin, Suriye'de de yaklaşık 14 bin yetime kışlık kıyafet ulaştırmış olduk.'' dedi.
 
İHH'nın Türkiye'de 75 ildeki 15 bin yetimin hamiliğini üstlendiğini hatırlatan Başer, şunları kaydetti:
 
''Türkiye'de bulunan yetimlerimize gıda, eğitim ve sağlık gibi alanlarda destek veriyoruz. Vermiş olduğumuz desteğin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2007 yılından bu yana 'Sponsor destekleme sistemi' adı altında çalışmaları yapıyoruz. Yetimlere yönelik çalışmalarımız bağışçılarımızın destekleriyle devam ediyor.''

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