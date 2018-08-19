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İhraç edilen komiser yardımcıları sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında ihraç edilen komiser yardımcılarının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriye görevi sırasında Yunanistan'a geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan zanlıların Ümmügülsüm A. ile komiser yardımcılığı görevindeyken ihraç edilen Halis Burak T. ve Rıdvan B, FETÖ üyeliğinden kaydı bulunan Ayşegül A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.

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