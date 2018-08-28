İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı:“Stokların eritilmesi için önemli bir adım atıldı”

Daha önce yapılan kampanyaların meyvelerini aldık, şimdi yine gayrimenkul sektörünü canlandırmak, stok konutları eritmek ve pazarı hareketlendirmek için düğmeye basıldı. Vatandaşın konut almasındaki en büyük engelin yüzde 2’yi aşan faiz oranları olduğu biliniyor. Biz de bu konuda elini taşın altına koyan firmalar arasında yer almak istedik ve kampanyaya dahil olduk.

İnsay Yapı olarak kendi bünyemizde 120 aya kadar faizi 0.98’e olarak belirledik.2 ay sürecek kampanya, sektörün konut satışı konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldıracak ve yeni projelerin önünü açacak. Kampanya dolar ya da altından gelir sağlayan, yastık altı birikimi olan vatandaşı gayrimenkul pazarına yönlendirecek. Konut almak için bekleyen yatırımcı da hareket geçerek bu fırsatı değerlendirecek.Böylece kampanya sonuna kadar ciddi bir konut satışı olacağını tahmin ediyoruz, stokların erimesi için çok önemli bir adım atılmış oldu.