İhsan Eliaçık kimdir kaç yaşında İhsan Eliaçık kitapları nelerdir
İhsan Eliaçık kimdir kaç yaşında Yazar İhsan Eliaçık kitapları nelerdir? Vatandaşları merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Alınan son bilgiye göre Yazar İhsan Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7,5 yıla kadar hapsi istendi. İhsan Eliaçık biyografisi haberimizde yer almaktadır. İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Tam adı Recep İhsan Eliaçık'dır. İlk, orta ve lise öğrenimi Kayseri ve Kırşehir'deki değişik okullar okuyarak 1980 yılında tamamladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Mamak Cezaevi'nde 1 yıl yattı. Akıncılar ve Akıncı Gençler davasından yargılandı ve beraat etti. 28 Şubat'da 30'u aşkın davada yargılandı, iki kez cezaevine girdi. İşte yazar İhsan Eliaçık hakkında merak edilenler haberimizde…
İhsan Eliaçık kimdir aslen nerelidir, İhsan Eliaçık kitapları nelerdir? Son dakika haberlerine göre Yazar İhsan Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7.5 yıla kadar hapsi istendi. Peki İhsan Eliaçık hayat hikayesi nedir? İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Tam adı Recep İhsan Eliaçık'dır. İlk, orta ve lise öğrenimi Kayseri ve Kırşehir'deki değişik okullar okuyarak 1980 yılında tamamladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Mamak Cezaevi'nde 1 yıl yattı. Akıncılar ve Akıncı Gençler davasından yargılandı ve beraat etti. 28 Şubat'da 30'u aşkın davada yargılandı, iki kez cezaevine girdi. 1985-1990 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Mezun olmadan 1992 yılında İlahiyat Fakültesi'nden ayrılarak bağımsız yazarlık yapmaya başladı. Kayseri Gündem, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilge Adam, Söz ve Adalet, Gerçek Hayat, Doğudan gibi bir çok gazete ve dergide yazıları, Milli Gazete, Star, Tempo, Zaman, Habertürk, Sabah, Birgün, Radikal gibi gazete ve dergilerde söyleşileri yayınlandı.
Yazar İhsan Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7,5 yıla kadar hapsi istendi.
İHSAN ELİAÇIK KİMDİR?
İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Tam adı Recep İhsan Eliaçık'dır. İlk, orta ve lise öğrenimi Kayseri ve Kırşehir'deki değişik okullar okuyarak 1980 yılında tamamladı.
12 Eylül 1980 askeri darbesinde Mamak Cezaevi'nde 1 yıl yattı. Akıncılar ve Akıncı Gençler davasından yargılandı ve beraat etti. 28 Şubat'da 30'u aşkın davada yargılandı, iki kez cezaevine girdi.
1985-1990 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Mezun olmadan 1992 yılında İlahiyat Fakültesi'nden ayrılarak bağımsız yazarlık yapmaya başladı. Kayseri Gündem, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilge Adam, Söz ve Adalet, Gerçek Hayat, Doğudan gibi bir çok gazete ve dergide yazıları, Milli Gazete, Star, Tempo, Zaman, Habertürk, Sabah, Birgün, Radikal gibi gazete ve dergilerde söyleşileri yayınlandı.
Yarın Dergisi'nde kapanana kadar 4 yıl, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Söz ve Adalet Dergisi'nde kapanana kadar 8 ay, Gerçek Hayat Dergisi'nde 2 yıl, haber10.com sitesinde 4,5 yıl yazdı.
İhsan Eliaçık'ın kendi resmi web sitesinde (ihsaneliacik.org) ve adilmedya.com haber sitesinde haftalık yazıları yayınlanmaktadır. Yazılarıyla Anti-Kapitalist Müslümanlar adıyla tanınan islami-politik oluşumun teorik altyapısını geliştirdi ve bu harekete sahip çıktı.
Karşı Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.
Arapça ve İngilizce bilen İhsan Eliaçık, İstanbul'da yaşamaktadır.
İhsan Eliaçık, evlidir ve 5 çocuğu vardır.
Kitapları :
1992 - İtikat Üzerine
1994 - İslam ve Sosyal değişim
1995 - Devrimci İslam
2000 - İslam'ın Yenilikçileri
2003 - Adalet Devleti; ortak iyinin iktidarı
2003 - İhyadan İnşaya İslam düşüncesi
2004 - İslam'ın üç çağı
2004 - Mehmet Akif
2004 - Muhammed İkbal
2004 - Aliya İzzet Begoviç
2006 - Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal
2006 - Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal-Tefsir
2006 - Daru's-Selam; Evrensel adalet ve barış yurdu
2006 - Gerçek hayat dini
2007 - Nuzül sırasına göre Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal-Tefsir (tek cilt)
2009 - Mülk Yazıları I
2010 - Hanginiz Muhammed
2011 - Mülk Yazıları I+II
2011 - Bana dinden bahset
2011 - Bu belde
2011 - Kur'an'a giriş
2012 - Sosyal İslam
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