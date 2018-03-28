İhsan Eliaçık kimdir kaç yaşında İhsan Eliaçık kitapları nelerdir

İhsan Eliaçık kimdir aslen nerelidir, İhsan Eliaçık kitapları nelerdir? Son dakika haberlerine göre Yazar İhsan Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7.5 yıla kadar hapsi istendi. Peki İhsan Eliaçık hayat hikayesi nedir? İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Tam adı Recep İhsan Eliaçık'dır. İlk, orta ve lise öğrenimi Kayseri ve Kırşehir'deki değişik okullar okuyarak 1980 yılında tamamladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Mamak Cezaevi'nde 1 yıl yattı. Akıncılar ve Akıncı Gençler davasından yargılandı ve beraat etti. 28 Şubat'da 30'u aşkın davada yargılandı, iki kez cezaevine girdi. 1985-1990 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Mezun olmadan 1992 yılında İlahiyat Fakültesi'nden ayrılarak bağımsız yazarlık yapmaya başladı. Kayseri Gündem, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilge Adam, Söz ve Adalet, Gerçek Hayat, Doğudan gibi bir çok gazete ve dergide yazıları, Milli Gazete, Star, Tempo, Zaman, Habertürk, Sabah, Birgün, Radikal gibi gazete ve dergilerde söyleşileri yayınlandı.

Yazar İhsan Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

1.5 YILDAN 7.5 YILA KADAR HAPİS...

Mütalaada, sanık Eliaçık'ın ''terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Sanık ve avukatına kesin süreye rağmen istemeleri halinde ek süre verilmeyeceği uyarısının da tebligatta yer almasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İHSAN ELİAÇIK KİMDİR?

İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Tam adı Recep İhsan Eliaçık'dır. İlk, orta ve lise öğrenimi Kayseri ve Kırşehir'deki değişik okullar okuyarak 1980 yılında tamamladı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinde Mamak Cezaevi'nde 1 yıl yattı. Akıncılar ve Akıncı Gençler davasından yargılandı ve beraat etti. 28 Şubat'da 30'u aşkın davada yargılandı, iki kez cezaevine girdi.

1985-1990 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Mezun olmadan 1992 yılında İlahiyat Fakültesi'nden ayrılarak bağımsız yazarlık yapmaya başladı. Kayseri Gündem, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilge Adam, Söz ve Adalet, Gerçek Hayat, Doğudan gibi bir çok gazete ve dergide yazıları, Milli Gazete, Star, Tempo, Zaman, Habertürk, Sabah, Birgün, Radikal gibi gazete ve dergilerde söyleşileri yayınlandı.

Yarın Dergisi'nde kapanana kadar 4 yıl, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Söz ve Adalet Dergisi'nde kapanana kadar 8 ay, Gerçek Hayat Dergisi'nde 2 yıl, haber10.com sitesinde 4,5 yıl yazdı.

İhsan Eliaçık'ın kendi resmi web sitesinde (ihsaneliacik.org) ve adilmedya.com haber sitesinde haftalık yazıları yayınlanmaktadır. Yazılarıyla Anti-Kapitalist Müslümanlar adıyla tanınan islami-politik oluşumun teorik altyapısını geliştirdi ve bu harekete sahip çıktı.

Karşı Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Arapça ve İngilizce bilen İhsan Eliaçık, İstanbul'da yaşamaktadır.

İhsan Eliaçık, evlidir ve 5 çocuğu vardır.

Kitapları :

1992 - İtikat Üzerine

1994 - İslam ve Sosyal değişim

1995 - Devrimci İslam

2000 - İslam'ın Yenilikçileri

2003 - Adalet Devleti; ortak iyinin iktidarı

2003 - İhyadan İnşaya İslam düşüncesi

2004 - İslam'ın üç çağı

2004 - Mehmet Akif

2004 - Muhammed İkbal

2004 - Aliya İzzet Begoviç

2006 - Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal

2006 - Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal-Tefsir

2006 - Daru's-Selam; Evrensel adalet ve barış yurdu

2006 - Gerçek hayat dini

2007 - Nuzül sırasına göre Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal-Tefsir (tek cilt)

2009 - Mülk Yazıları I

2010 - Hanginiz Muhammed

2011 - Mülk Yazıları I+II

2011 - Bana dinden bahset

2011 - Bu belde

2011 - Kur'an'a giriş

2012 - Sosyal İslam