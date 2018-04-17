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İhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

İhsan Eliaçık silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

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İhsan Eliaçık silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre mahkeme, verdiği cezada indirim yapmadı. Mahkeme, Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.

İhsan Eliaçık'ın PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

 

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