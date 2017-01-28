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‘İhtiyaçtan satılık’ tropik ada

İngiliz Willow Reed annesinden kalan mirasla satın aldığı Karayipler’deki adayı internet üzerinden satışa çıkardı.

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Sebebi ise bu sıralar ödemekte zorlandığı banka kredisi. 40 yaşındaki Reed, 2012 yılında, Belize yakınlarında bulunan, sonradan annesinin anısına Virginia Caye adını verdiği adayı  150 bin sterlin (yaklaşık 800 bin TL) ödeyerek satın aldı. Birkaç yıl sık sık adasına gidip gelen kadın, geçtiğimiz aylar da İngiltere’de iş kurmak için kredi çekti. Hem işleri nedeniyle adaya gidemeyen hem de yüklü krediye ödemekte zorlanan İngiliz kadın, adasını ebay’den 400 bin sterline (1.9 milyon TL) “Ünlü aktör Leonarda Di Caprio’ya komşu olmak ister misiniz!” başlığıyla satışa çıkardı. 

 

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