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IKBY çok tartışılan filmi yasakladı

Hz. Muhammed'in hayatını konu alan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi adlı filmin gösterimi IKBY'de yasaklandı.

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Geçtiğimiz hafta, Barzani yönetimindeki IKBY'de sinemalarda vizyona giren İran yapımı “Muhammed Resulullah” filmi, Kürdistan Alimler Birliği tarafından eleştirilerek yasaklanması talep edildi. 

Konu hakkında açıklamada bulunan Kürdistan Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Mela Said Veysi, “Peygamber Efendimizin bir sinema filminde veya sanatsal çalışmalarda figür olarak kullanılması hem caiz değil hem de kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Bu tepkilerin ardından filmin Diyanet İşleri Bakanlığı kararıyla sinemalarda gösterimi yasaklandı.

İranlı yönetmen Mecid Mecidi tarafından 7 yılda çekilen ve 35 milyon dolar harcanan film, fetva konusunda merci olarak kabul edilen Mısır'daki el Ezher Üniversitesi'nin alimleri tarafından tepki almıştı.

Birçok Arap ülkesi, filmin kendi topraklarında çekilmesine izin vermemişti.

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