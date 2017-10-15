Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

IKBY'den Irak'a ret: Referandumu iptal etmeyeceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hewrami, Irak'ın müzakereler için şart koştuğu '25 Eylül'deki yasa dışı referandumunu iptal edin' talebini reddetiklerini açıkladı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hewrami, Irak'ın müzakereler için şart koştuğu '25 Eylül'deki yasa dışı referandumunu iptal edin' talebini reddetiklerini açıkladı. (Kaynak: Sputniknews) 
 
Ayrıntılar geliyor... 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Habur’da tatbikat sürüyor

Habur’da tatbikat sürüyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA