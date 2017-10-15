IKBY'den Irak'a ret: Referandumu iptal etmeyeceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hewrami, Irak'ın müzakereler için şart koştuğu '25 Eylül'deki yasa dışı referandumunu iptal edin' talebini reddetiklerini açıkladı. (Kaynak: Sputniknews)
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