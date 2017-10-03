İki bakanlık eski çalışanlarına FETÖ operasyonu: 142 gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 116'sı daha önce ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 116'sı daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.