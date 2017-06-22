İki çocuk annesi uyuşturucu satıcısı kadın suçüstü yakalandı
Kütahya'da 2 çocuk annesi kadın, sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Kadın, çocuklarını göstererek serbest bırakılmayı talep etti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki çocuk annesi Ç.Y.'yi (29) takibe aldı. Ç.Y., eve gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu (bonzai) satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. "Uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanan kadının, gözaltına alındığı sırada, "Benim iki çocuğum var. Ne olur beni bırakın" dediği öğrenildi.
Bununla birlikte, uyuşturucu satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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