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İki eski hakim FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski hakim ve savcıdan 2'si tutuklandı.

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski hakim ve savcıdan 2'si tutuklandı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ekim'de HSK tarafından FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmalarına karar verilen 39 hakim ve cumhuriyet savcısından İstanbul'da bulunan 6'sı hakkında gözaltı kararı verdi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Ekim'de düzenlediği operasyonda, eski hakimler Fethi Ahmet Geçim, İbrahim Furkan Yürük ile Gülay U.K, Murat Y, eski savcılar Caner K ve Muhammet Ö, gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden eski hakimler, Fethi Ahmet Geçim ile İbrahim Furkan Yürük tutuklandı.
 
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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