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İki FETÖ firarisi Kocaeli'de gaybubet evinde yakalandı

Kocaeli merkezli 20 ilde yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan 2 kişi, Kocaeli'de örgütün 'güvenli ev' anlamına gelen gaybubet evinde yakaladı.

  • İHA
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında daha önce, örgütle ilişkisi bulunduğu tespit edilen 23 TSK mensubu ve 1 polisin olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınlar adliye sevk edilirken firari olanların yakalanması için ise operasyonlar devam etmişti.

Aranan iki şahsın İzmit Bayındırlık kalıcı konutlarındaki gaybubet evinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda firari olarak aranan 2 kişi ve 1 öğrenci gözaltına alındı. 

Aranan iki şahsın, örgüte eleman kazandırmak için evlerine aldıkları öğrenciye kendilerini kod adlarıyla tanıttıkları tespit edildi. Gözaltına alınan öğrencinin emniyetteki ilk ifadesinde evdeki şahısların aranan şahıs olduklarını bilmediğini söylediği öğrenildi. 

 

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