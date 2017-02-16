Giresun’da eğitime kar engeli
Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.
- İHA
Etkili olan kar yağışıyla buzlanmadan dolayı, Doğanken, Güce, Çanakçı ve Dereli ilçelerindeki ilk ve ortaokullar bir gün süreyle tatil edildi.
Öte yandan kar nedeniyle kapalı olan 112 köy yolundan 67’si Giresun İl Özel İdare ekipleri ve Belediye ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı, şuan itibariyle 5 ilçede toplam 45 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
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