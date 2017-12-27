İki otobüste 18 bin 170 paket sigara bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Aziziye ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüsün bagaj kısmının normalden küçük olduğunu ve bir bölümün kapatıldığını fark eden polis, söz konusu bölümde 14 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Aynı ilçede durdurulup aranan bir başka yolcu otobüsünde de araçtaki buzdolabının arkasında oluşturulan özel bölmede 4 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, her iki olaya ilişkin otobüslerdeki 5 kişi gözaltına alındı.